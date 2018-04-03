На Среднем Урале судят мошенника, похитившего более 2 млн рублей у жителей закрытого города

Житель закрытого уральского города Лесной предстанет перед судом. Его обвиняют в мошенническом хищении денег под видом заключения договоров поставки мебели и техники.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в начале 2017 года обвиняемый, действуя по доверенности от имени индивидуального предпринимателя, заключил с жителями города семь договоров на поставку кухонной мебели и бытовой техники, получив от покупателей более 2 млн рублей.

"При этом, мужчина не имел намерения исполнять принятые на себя обязательства. Полученными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. По истечении оговоренных в договорах сроков мебель и технику покупателям не поставил", - уточнили в надзорном ведомстве.

Сейчас уголовное дело направлено в городской суд Лесного. Мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы.