Комиссия МБВ прилетела в Екатеринбург, Дворковича среди встречающих не было

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вечером 2 апреля встретил членов инспекционной комиссии Международного бюро выставок, которые прибыли в Екатеринбург для оценки возможностей города принять ЭКСПО-2025, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, возглавляющий правительственный оргкомитет по подготовке заявки Екатеринбурга, не был среди встречающих, он прибыл позже. Встретили членов МБВ также глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак.

Возглавляет делегацию председатель исполнительного комитета Международного бюро выставок Джай-чул Чой. Всего в составе инспекционной комиссии девять человек, среди которых - заместитель генерального секретаря МБВ Димитрий Керкентзес и президент МБВ Стейн Кристенсен. По русской традиции гостей в Кольцово встретили хлебом и солью.

"Комиссия будет работать несколько дней. У нас большая, насыщенная программа. Несколько презентаций и совещаний, посещение "Ельцин-центра", городских музеев и т.п. Постараемся сделать так, чтобы наш город понравился гостям. Я уверен, что мы готовы и достойны принимать ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге", - пишет губернатор в социальных сетях.