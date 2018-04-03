Три четверти резервного фонда правительства на 2018 год уже потрачены

74,7% резервного фонда правительства России на этот бюджетный год фактически потрачены уже в первом квартале — из 210,7 млрд руб. приняты решения о расходовании 157,3 млрд руб.

Половина средств распределено регионам, остальное — на самые разнообразные текущие проекты, от субсидий тепличным комплексам до "Русских сезонов в Италии". У нового правительства с мая в резерве будет не более 53,4 млрд руб.— под любое крупное экстренное решение потребуется фактический пересмотр бюджета.

Как стало известно, на одном из последних совещаний в правительстве в конце марта обсуждались вопросы, связанные, в том числе, с официальным резервом расходов Белого дома — резервным фондом правительства. В федеральном законе о бюджете на 2018–2020 годы объемы этого резервного фонда были крайне невелики — это 52,6 млрд руб. Обычно Белый дом в течение бюджетного года распоряжается как минимум 100 млрд руб. расходов, зарезервированных под срочные и экстренные нужды,— решения по трате этих денег принимаются или поручениями премьер-министра, или постановлениями и распоряжениями правительства. Президент также имеет в бюджете свой резервный фонд, при этом, согласно аналитике 2016–2017 годов, по документальным поручениям Владимира Путина с учетом закрытой части расходовалось до 0,5 трлн руб. в год (формально президентский фонд также составлял порядка 100 млрд руб. в год).

Сокращенный объем правительственного резервного фонда 2018 года объяснялся тем, что в него в 2018 году перечислялись 150,9 млрд руб. "переходящих остатков" — в том числе 72,9 млрд руб. невостребованных целевых трансфертов регионам. Однако согласно справке Минфина, подготовленной к этому совещанию, по состоянию на 28 февраля в этом резерве остается почти столько же, сколько выделено бюджетом на 2018 год,— "свободных" средств в нем осталось 53,4 млрд руб.

Чисто "предвыборные" траты правительственного фонда невелики, хотя и составляют, видимо, крупнейшую статью расходов. 36,7 млрд руб. ушло на дотации регионам с целью стимулирования роста налогового потенциала, 20 млрд руб.— на поддержку сбалансированности бюджетов (обычно в связи с недостатком денег из-за необходимости выполнять майские указы), 10 млрд руб.— на ремонт детских поликлиник.

Неудовлетвореннымиостались заявки на оказание финпомощи субъектам РФ на 18,5 млрд руб., из которых Минфин признает рациональность оплаты заявок лишь на 3 млрд руб. Среди мотивов получения субъектами помощи — "обстоятельства непреодолимой силы" и "прекращение в 2017 году полномочий высшего должностного лица субъекта РФ", то есть какая-то часть средств требуется на преодоление наследия ушедшего в отставку губернатора.

В условно "нерегиональной" (в основном средства все равно расходуются в регионах) части потраченного очень крупных статей нет. По статье "иные мероприятия" крупнейшие расходы предсказуемы, они фигурируют почти во всех таких документах — 12,2 млрд руб. на поддержку автопрома, 10 млрд руб. на "направление "Кооперация и экспорт"", 6 млрд руб.— на поддержку проекта "Сухой Суперджет 100", 7 млрд руб.— сельскому хозяйству (из них 5 млрд руб.— на субсидии строителям теплиц), 5 млрд руб.— ВЭБу на поддержку сельского хозяйства. 3,3 млрд руб. поддержат проект "Цифровая экономика". В сфере медицины крупнейшие допрасходы — 4,4 млрд руб. на развитие паллиативной помощи (хосписы), 3,5 млрд руб.— на подключение медучреждений к интернету, 2,5 млрд руб.— на повышение квалификации врачей. По большей части почти 80 млрд руб. "нерегиональных" денег разошлись по мелочам — это и "отдельные мероприятия МИД РФ" (1,2 млрд руб.), и ЛЭП на Чукотке (3 млрд руб.), и "Русские сезоны в Италии" (0,2 млрд руб.).

В список расходов резервного фонда Белого дома, отметим, успели попасть первые расходы по пожару в "Зимней вишне" в Кемерово — 26 марта на эти цели выделено пока 80 млн руб. Отметим, резервы Белого дома на три квартала 2018 года очень невелики, и теперь для их увеличения в экстренном случае потребуется пересмотр бюджета. Между тем, в отличие от регионов, министерства имеют неудовлетворенные формальные заявки на расходы в Минфин на 379,5 млрд руб. Отметим, это некритичная сумма, и многие из них будут удовлетворены весной-летом 2018 года, предположительно при пересмотре бюджета — впрочем, неизвестно, будет ли он предусматривать второй раунд наполнения резерва уже для нового правительства, пишет газета "Коммерсант".