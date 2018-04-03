На Ямале педофил получил 14,5 лет "строгача"

В Губкинском вынесли приговор педофилу.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по ЯНАО, с мая по август 2017 года подсудимый в одной из социальных сетей вел переписку с несовершеннолетними девочками в возрасте от 9 до 15 лет. В ходе переписки он беседовал с ними на сексуальные темы, направлял интимные фотографии, а некоторым – предлагал вступить с ним в половую связь.

В ходе предварительного следствия в отношении злоумышленника была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенных преступлениях педофил не признал и в содеянном не раскаялся.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 14,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.