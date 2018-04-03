SpaceX запустила ракету Falcon 9 с грузом для МКС

Американская компания Илона Маска SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим грузовым кораблем Dragon.

На его борту находится груз для экипажа Международной космической станции. Ракета была запущена с космодрома на мысе Канаверал. Dragon доставит на орбиту около 2,6 т груза, среди которого продукты питания и предметы первой необходимости для космонавтов.

Данная миссия по снабжению МКС стала четырнадцатой по счету. Корабль пристыкуется к МКС 4 апреля, РБК.

Напомним, 21 марта с Байконура стартовала российская ракета-носитель "Союз" с новым экипажем МКС. На станцию прилетели российский космонавт Олег Артемьев, а также астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.