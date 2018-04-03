Старый полигон "Ядрово" готовят к закрытию

Старую проблемную часть полигона "Ядрово" сейчас готовят к закрытию.

Его новая часть будет принимать только местный мусор, что везут из самого Волоколамска и соседних районов. При этом, как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, обязательным условием станет переработка отходов. Уже начата откачка вредного фильтрата. Его на месте планируют превращать в техническую воду.

Этими рулонами геотекстиля будут накрывать свалку. Образовавшийся купол засыплют песком, который уже завозят.

Меньше чем через две недели старый полигон будет закрыт навсегда.

Между тем, 3 апреля в Ядрово приедут голландские специалисты, которые на месте оценят качество сделанного и то, насколько оно соответствуют требованиям проекта дегазации, сообщают Вести.ru.

Как ранее сообщало Накануне.RU, иск жителей подмосковного Волоколамска с требованием закрыть полигон "Ядрово" начнут рассматривать на следующей неделе.