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02.04.2018
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30.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


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02.04.2018
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03.04.2018 03:36 Мск (05:36 Екб)
политика | Центральный ФО | В России
Старый полигон "Ядрово" готовят к закрытию
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Ядрово, Волоколамск, полигон ТБО, свалка, мусор (2018) | Фото: www.change.org

Старую проблемную часть полигона "Ядрово" сейчас готовят к закрытию.
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Его новая часть будет принимать только местный мусор, что везут из самого Волоколамска и соседних районов. При этом, как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, обязательным условием станет переработка отходов. Уже начата откачка вредного фильтрата. Его на месте планируют превращать в техническую воду.

Этими рулонами геотекстиля будут накрывать свалку. Образовавшийся купол засыплют песком, который уже завозят.

Меньше чем через две недели старый полигон будет закрыт навсегда.

Между тем, 3 апреля в Ядрово приедут голландские специалисты, которые на месте оценят качество сделанного и то, насколько оно соответствуют требованиям проекта дегазации, сообщают Вести.ru.

Как ранее сообщало Накануне.RU, иск жителей подмосковного Волоколамска с требованием закрыть полигон "Ядрово" начнут рассматривать на следующей неделе.

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03.04.2018 03:36 Мск | информационная служба Накануне.RU
05:36 Екб


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Старый полигон "Ядрово" готовят к закрытию
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