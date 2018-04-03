Через батутный зал ТЦ "Зимняя вишня" проходило высокое электричество

Следователи-криминалисты, работающие в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово, при осмотре здания обнаружили пучки высоковольтных электропроводов.

Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем опубликованном видео. Как следует из доклада руководителя группы следователей-криминалистов председателю СКР Александру Бастрыкину, кабели высокого напряжения в нарушение всех правил были проложены транзитом через зал батутного центра. В настоящее время основная версия пожара - короткое замыкание, говорится в докладе.

Очевидцы говорят, что пучок с проводами свисал над ванной батутного центра, которая, в свою очередь, была заполнена легковоспламеняющимися материалами — мягким наполнителем сухого бассейна.

Также из ролика СКР следует, что "взрослые и дети, смотревшие мультфильм в кинозале, заткнули все щели от дыма и ждали, когда их спасут. Именно так рекомендуют поступать все инструкции. Но именно ожидание спасателей обернулось для них смертью".

Большинство зрителей скончались от отравления продуктами горения, так как не могли выйти из зала. Их тела обнаружены перед одной из дверей, ориентированной в сторону очага пожара. При этом вторая дверь в кинозал оставалась разблокированной, и через нее можно было бы спастись, однако зрители ждали пожарных и не догадались эвакуироваться через другой выход.

Как ранее сообщало Накануне.RU, дополнительные свидетели появляются в деле о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня"в Кемерове.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек.

31 марта Бастрыкин заслушал последние результаты расследования трагедии в Кемерове. Глава СКР дал ряд конкретных указаний, скоординировав дальнейшую работу следственной группы, и потребовал внимательно проанализировать информацию, озвученную в рамках встречи с родственниками погибших и пострадавших.