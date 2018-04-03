США задумались над выдачей Гюлена, организовавшего убийство посла Карлова

Американские власти примут решение о возможности экстрадиции проповедника и лидера движения ФЕТО Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции обвиняют в причастности к убийству посла России Андрея Карлова.

Анкара должна предоставить американской стороне необходимые документы. "Мы рассмотрим любые материалы, которые правительство Турции может предоставить нам на этот счет. Мы будем принимать какое бы то ни было решение об экстрадиции на основе фактов и в соответствии с законодательством США", — заявила официальный представитель американского Минюста Николь Навас. Ранее один из турецких телеканалов показал сюжет, в котором утверждалось, что проповедник Гюлен лично отдал приказ на убийство российского посла, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, турецкий суд выдал ордер на арест проживающего в США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и семи его сторонников по обвинению в причастности к убийству посла России в Турции Андрея Карлова в декабре 2016 года.

Посла РФ в Турции Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Террорист несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными.