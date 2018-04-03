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Из бизнес-империи – в ОПС: что обрушило "Сумму"? Близкими к бизнес-империи считались вице-премьер Аркадий Дворкович и даже председатель Правительства Дмитрий Медведев. Примечательно, что история о преступной группировке всплыла в преддверии изменения состава Правительства. Эксперты Накануне.RU рассказали, какие кланы во власти могли поспособствовать переходу бизнес-империи в разряд "ОПС".
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Горький – это наша реальность Какой рассказ, какую книгу Горького ни открой, выяснится, что эта книга не про "тогда", а про "сейчас". Поскольку писал он мощно, хлёстко и ёмко, понятно и доступно – не так, как сегодняшние литераторы – Горький остаётся самым сильным и актуальным из наших классиков пропагандистом и агитатором.
30.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Смена в губернаторском корпусе: Тулеев в отставке, Воробьев на очереди? Аман Тулеев, несмотря на заявления некоторых СМИ о том, что Кремль откажется от срочных перестановок, все-таки подал в отставку. На его место назначен исполняющим обязанности приезжий "варяг" Сергей Цивилев. Губернатор Московской области Воробьев "проштрафился" на мусорной проблеме в Волоколамске – он станет следующим?
02.04.2018
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Новости
03.04.2018 02:36 Мск (04:36 Екб)
политика | В России | За рубежом
США задумались над выдачей Гюлена, организовавшего убийство посла Карлова
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Эрдоган, Андрей Карлов, Турция, Россия, посол, убийство (2016) | Фото: Накануне.RU

Американские власти примут решение о возможности экстрадиции проповедника и лидера движения ФЕТО Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции обвиняют в причастности к убийству посла России Андрея Карлова.
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Анкара должна предоставить американской стороне необходимые документы. "Мы рассмотрим любые материалы, которые правительство Турции может предоставить нам на этот счет. Мы будем принимать какое бы то ни было решение об экстрадиции на основе фактов и в соответствии с законодательством США", — заявила официальный представитель американского Минюста Николь Навас. Ранее один из турецких телеканалов показал сюжет, в котором утверждалось, что проповедник Гюлен лично отдал приказ на убийство российского посла, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, турецкий суд выдал ордер на арест проживающего в США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и семи его сторонников по обвинению в причастности к убийству посла России в Турции Андрея Карлова в декабре 2016 года.

Посла РФ в Турции Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Террорист несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными.

Другие новости по темам: андрей карлов, турция, фетхуллах гюлен, убийство
03.04.2018 02:36 Мск | Денис Линов
04:36 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 02.04.2018 15:11 Мск
В Турции выдан ордер на арест Гюлена по делу об убийстве Андрея Карлова

Ранее 11.01.2018 11:24 Мск
Полиция Турции задержала "ключевого" организатора убийства российского посла

Ранее 15.12.2017 15:35 Мск
В Турции по делу об убийстве посла Карлова арестован бывший полицейский

Ранее 24.10.2017 18:12 Мск
В Анталье появится улица в честь убитого российского посла Андрея Карлова

Ранее 06.10.2017 14:12 Мск
МИД РФ добьется исключения фото убитого российского посла из компьютерной игры








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США задумались над выдачей Гюлена, организовавшего убийство посла Карлова
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