Волга впадает в Черное море: школьники нашли ошибку в учебнике

Школьники Астрахани опубликовали в социальных сетях фотографию из учебника по русскому языку для девятого класса, в котором ошибочно указано, что Астрахань расположена на месте впадения Волги в Черное море.

На снимке учебник раскрыт на теме "Сложноподчиненные предложения". Для закрепления материала учащимся предлагается выполнить упражнение, в одном из предложений которого написано, что "Город Астрахань расположен на месте впадения Волги в Черное море".

Учебник был выпущен издательством "Вентана-Граф", которое входит в корпорацию "Российский учебник", сообщает "Газета Волга".