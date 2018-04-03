Волга впадает в Черное море: школьники нашли ошибку в учебнике

Школьники Астрахани опубликовали в социальных сетях фотографию из учебника по русскому языку для девятого класса, в котором ошибочно указано, что Астрахань расположена на месте впадения Волги в Черное море.
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На снимке учебник раскрыт на теме "Сложноподчиненные предложения". Для закрепления материала учащимся предлагается выполнить упражнение, в одном из предложений которого написано, что "Город Астрахань расположен на месте впадения Волги в Черное море".
Учебник был выпущен издательством "Вентана-Граф", которое входит в корпорацию "Российский учебник", сообщает "Газета Волга".