Саммит "нормандской четверки" пройдет без России - СМИ

В мае в немецком городе Ахене может состояться саммит "нормандской четверки" с участием Германии, Франции и Украины, посвященный размещению в Донбассе миротворцев ООН.

Как говорят информированные источники в Киеве, главным пунктом повестки дня трехстороннего саммита, станет ситуация на юго-востоке Украины и возможность размещения в Донбассе "голубых касок" ООН. Осведомитель, близкий к администрации президента Украины говорит, "подготовительная работа" к трехсторонней встрече должна быть проведена в ходе визита в Берлин президента Петра Порошенко, который состоится 10 апреля, и его переговоров с канцлером Ангелой Меркель.

Собеседник, близкий к МИД Украины, считает, что "урезанный нормандский формат" на саммите вовсе не означает, что решения по Донбассу будут приниматься в обход и без ведома Москвы. "Из-за дела Сергея Скрипаля сейчас в отношениях России с Западом возник крайне неблагоприятный эмоциональный фон. Поэтому провести полноценный четырехсторонний саммит не представляется возможным", - говорит источник.

В свою очередь источник в российском МИД считает, что Москва не возражает против контактов в подобном формате. "Пусть собираются. Но нужно понимать, что вопрос о миротворцах в Донбассе решаться будет не в Ахене, а в Совбезе ООН. Без решения Совбеза миротворцы там не появятся", - заявил собеседник газете "Коммерсант".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в феврале в Мюнхене на конференции по безопасности он также призывал "дожать Россию" и ввести войска ООН. 12 марта он пообещал сделать все для скорейшего осуществления этого.