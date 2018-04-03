Трамп пригласил Путина в Белый дом

Американский президент Дональд Трамп обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным несколько возможных мест встречи.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. "Как подтвердил сам президент, 20 марта через несколько часов после телефонного звонка с президентом Путиным, они обсудили двустороннюю встречу "в не столь отдаленном будущем" и ряд возможных мест, включая Белый дом. На данный момент нам к этому нечего добавить", — отметила Сандерс, сообщает РИА "Новости".

Напомним, разговор лидеров двух государств состоялся 20 марта. Трамп решил обсудить международную проблематику.