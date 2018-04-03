Взрыв в общепите Еревана: пострадали трое россиян

В результате взрыва в Ереване пострадали граждане трое россиян и двое граждан Ирана.

Как сообщил заведующий реанимационным отделением медцентра Св. Григория Просветителя Самвел Карапетян, в настоящее время они находятся в удовлетворительном состоянии.

В настоящее время врачи продолжают оперировать восьмилетнюю девочку, которая получила тяжелые травмы. "У нее диагностированы рваные раны бедра, ее жизни ничего не угрожает", отметил медик.

Взрыв прогремел в ресторане Burger King на Северном проспекте в понедельник вечером.

По предварительным данным, произошла детонация кислородного баллона. В общей сложности пострадали восемь человек, из них трое — 15-летние россияне.

Также среди пострадавших трое граждан Армении — дети шести и восьми лет, 19-летняя девушка и двое 24-летних иранцев. Состояние восьмилетней девочки тяжелое, остальных — удовлетворительное, сообщает РИА "Новости".