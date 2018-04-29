Захарова: "Дело Скрипалей" было нужно, чтобы оправдать нанесение ударов по Сирии

"Дело Скрипалей" было нужно, чтобы оправдать нанесение США и Великобританией ударов по Сирии, теперь оно отошло на второй план, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" канала "Россия 1".

"Мы говорили, как только начиналось "дело Скрипалей"… что все увязано с Сирией. Удар-то по Сирии нанесен. "Отлично". Уже на данном этапе эта тема себя, видимо, (оправдала)… сыграла ставка, на которую рассчитывали. Видимо, она себя оправдала", — заявила Захарова.

Она отметила, что с тех пор интерес британской прессы к "делу Скрипалей" практически сошел на нет.

Никаких доказательств применения химического оружия в Сирии у Великобритании не было, зато "у них была на руках информация относительно того, что даже на Великобританию напала Россия с использованием химического оружия", отметила Захарова.

4 марта осужденный в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в британском Солсбери.

Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим газом семейства "Новичок", и возлагают на Россию вину за покушение.

Глава ОЗХО позднее признался пранкерам, что яд, которым отравили Скрипаля и его дочь, мог быть изготовлен где угодно.