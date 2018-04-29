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Танки, немцы, влюбленный сотрудник НКВД и Сталин на Красной площади Успев на смотр, они не выиграют марафон, не получат тендер от государства себе в карман, это не победа в конкурсе, а вклад в общее дело, можно сказать, что впервые в современном кино мы видим такой мотив у главных героев. Именно поэтому многие обрушились с серьезной критикой на фильм в "несерьезном" жанре. Но это неважно, ведь танки грязи не боятся.
27.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Тереза Мэй - "такса Трампа" Тереза Мэй как премьер своей страны была изначально бесхозной. Ее партия была против выхода страны из ЕС – и референдум проиграла. Но, его проиграв, партия тори оставалась в большинстве в парламенте – и назначила ее премьером. Мэй попыталась укрепиться, провела новые выборы – и проиграла. Мэй, становясь ничем, зависала между началами, которые были чем-то. И ей нужно было свое зависание и свое промежуточное положение превратить во что-то. Ей нужно было доказать Трампу, что она может быть ему полезна.
28.04.2018
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Новости
29.04.2018 20:49 Мск (22:49 Екб)
политика | В России
Захарова: "Дело Скрипалей" было нужно, чтобы оправдать нанесение ударов по Сирии
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(2018) | Фото: пресс-служба МИД РФ

"Дело Скрипалей" было нужно, чтобы оправдать нанесение США и Великобританией ударов по Сирии, теперь оно отошло на второй план, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" канала "Россия 1".
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"Мы говорили, как только начиналось "дело Скрипалей"… что все увязано с Сирией. Удар-то по Сирии нанесен. "Отлично". Уже на данном этапе эта тема себя, видимо, (оправдала)… сыграла ставка, на которую рассчитывали. Видимо, она себя оправдала", — заявила Захарова.

Она отметила, что с тех пор интерес британской прессы к "делу Скрипалей" практически сошел на нет.

Никаких доказательств применения химического оружия в Сирии у Великобритании не было, зато "у них была на руках информация относительно того, что даже на Великобританию напала Россия с использованием химического оружия", отметила Захарова.

4 марта осужденный в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в британском Солсбери.

Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим газом семейства "Новичок", и возлагают на Россию вину за покушение.

Глава ОЗХО позднее признался пранкерам, что яд, которым отравили Скрипаля и его дочь, мог быть изготовлен где угодно.

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29.04.2018 20:49 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
22:49 Екб


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Захарова: "Дело Скрипалей" было нужно, чтобы оправдать нанесение ударов по Сирии
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