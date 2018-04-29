Париж, Великобритания и Германия заявили о готовности бороться с пошлинами США

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявили о готовности стран "решительно защищать" свои торговые интересы в случае введения США пошлин на товары из ЕС. Лидеры провели телефонные переговоры.

Они были едины во мнении, что Соединенные Штаты не должны прибегать к торгово-политическим мерам против ЕС, а Евросоюзу в противном случае следует быть готовым решительно защищать свои интересы в рамках международного торгового порядка, сказал по итогам переговоров официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Главы стран согласовали свои действия в свете переговоров Меркель и Макрона с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся на текущей неделе, сообщает ТАСС.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал закон о введении пошлин на импорт стали и алюминия, но позже отложил их введение для продукции ряда стран-союзников.