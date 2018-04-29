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Пханмунчжомская декларация: КНДР проскочила окно для возможного удара США Межкорейский саммит без преувеличения стал главным дипломатическим событием недели. Подготовка к мероприятию шла давно, высокопоставленная делегация Севера посетила церемонию открытия Олимпийских Игр в южнокорейском Пхёнчхане, после этого интенсивная работа по подготовке визита Ким Чен Ына не прекращалась. В результате сегодня впервые глава КНДР ступал на другую сторону 38-й параллели.
28.04.2018
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Танки, немцы, влюбленный сотрудник НКВД и Сталин на Красной площади Успев на смотр, они не выиграют марафон, не получат тендер от государства себе в карман, это не победа в конкурсе, а вклад в общее дело, можно сказать, что впервые в современном кино мы видим такой мотив у главных героев. Именно поэтому многие обрушились с серьезной критикой на фильм в "несерьезном" жанре. Но это неважно, ведь танки грязи не боятся.
27.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Тереза Мэй - "такса Трампа" Тереза Мэй как премьер своей страны была изначально бесхозной. Ее партия была против выхода страны из ЕС – и референдум проиграла. Но, его проиграв, партия тори оставалась в большинстве в парламенте – и назначила ее премьером. Мэй попыталась укрепиться, провела новые выборы – и проиграла. Мэй, становясь ничем, зависала между началами, которые были чем-то. И ей нужно было свое зависание и свое промежуточное положение превратить во что-то. Ей нужно было доказать Трампу, что она может быть ему полезна.
28.04.2018
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Новости
29.04.2018 20:24 Мск (22:24 Екб)
политика | За рубежом
Париж, Великобритания и Германия заявили о готовности бороться с пошлинами США
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Тереза Мэй, Дональд Трамп (2018) | Фото: aol.com

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявили о готовности стран "решительно защищать" свои торговые интересы в случае введения США пошлин на товары из ЕС. Лидеры провели телефонные переговоры.

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Они были едины во мнении, что Соединенные Штаты не должны прибегать к торгово-политическим мерам против ЕС, а Евросоюзу в противном случае следует быть готовым решительно защищать свои интересы в рамках международного торгового порядка, сказал по итогам переговоров официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Главы стран согласовали свои действия в свете переговоров Меркель и Макрона с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся на текущей неделе, сообщает ТАСС.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал закон о введении пошлин на импорт стали и алюминия, но позже отложил их введение для продукции ряда стран-союзников.

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29.04.2018 20:24 Мск | США | информационная служба Накануне.RU
22:24 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.04.2018 14:17 Мск
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Париж, Великобритания и Германия заявили о готовности бороться с пошлинами США
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