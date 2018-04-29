Россияне хранят в офшорах $47 млрд

Россияне хранят на офшорных счетах британских заморских территорий $47 млрд, сообщает The Sunday Times, ссылаясь на материалы организации Global Witness.

Эта сумма в пять раз превышает объем средств, размещенных гражданами РФ в самой Великобритании. Отмечается, то $41,5 млрд лежат на офшорных счетах лишь одной территории - Британских Виргинских островов.

Великобритания, как отмечает газета, стала вторым по популярности после Кипра направлением для российских офшоров.

Как сообщало Накануне.RU, власти Великобритании рассматривают возможность раскрывать личности бенефициаров компаний, которые хранят средства на британских Каймановых островах и Британских Виргинских островах.