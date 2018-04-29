Детей осужденных в Ираке россиянок отправят в Россию

Детей приговоренных к пожизненному заключению в Ираке гражданок РФ вывезут в Россию, сообщила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при главе Чечни Хеда Саратова.

"Для нас сейчас важно, чтобы им позволили наказание отбывать именно на территории РФ. Более 2 тыс. женщин ждут суда, из России - 57 женщин (это и приговоренные и те, которые ждут суда). По детям, чтобы их вывезти, собираем бумаги, документы, устанавливаем контакт с родственниками: делаем все возможное", - сказала Саратова ТАСС.

Саратова уточнила, что в СПЧ при главе Чечни однозначно будут "настаивать на вывозе этих детей". "Дети пока находятся с мамами. Они же в СИЗО были, а после вынесения приговора, наверное, в приют оформят", - уточнила Саратова.

Как сообщало Накануне.RU суд Ирака вынес приговор 19 россиянкам, обвиненным в участии в террористической группировке "Исламское государство" (запрещена на территории РФ). Все они получили пожизненный срок.