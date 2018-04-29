НОВАТЭК назвал сроки пуска третьей очереди "Ямала СПГ"

НОВАТЭК планирует запустить вторую технологическую линию завода "Ямал СПГ" в сентябре текущего года, третью линию - в декабре 2018 г. - начале 2019 г. Сроки глава компании Леонид Михельсон озвучил во время визита японской делегации на завод "Ямал СПГ".

Михельсон отметил, что вторая линия уже находится в пусконаладочных работах. Пусконаладочные работы третьей очереди начнутся в конце года. Общая производительность завода после запуска трех технологических линий превысит проектную, сказал глава НОВАТЭКа.

Как сообщало Накануне.RU, газовая компания планирует запустить четвертую очередь завода по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" в конце 2019-начале 2020 г.

Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбеийского месторождения. Акционеры - "Новатэк", Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная линия на 1 млн т СПГ. Производство СПГ на первой технологической линии началось в декабре. Как сообщало Накануне.RU "Ямал СПГ" начал тестировать вторую очередь завода, которая будет запущена в третьем квартале 2018 г.