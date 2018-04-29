В Югре у 15-летней девушки не раскрылся парашют при прыжке

Во время прыжка с парашютом у 15-летней девушки из Мегиона (Ханты-Мансийский автономный округ) не раскрылся парашют. Девушка совершала прыжок с инструктором, они оба госпитализированы в реанимацию

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, происшествие произошло на аэродроме в районе Карасева озера Мегиона. Девушка прыгала с инструктором муниципального молодежного учреждения "Старт".

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

На место происшествие незамедлительного выехала следственно-оперативная группа из числа опытных следователей следственного управления.