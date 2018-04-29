30 апреля в Зауралье вновь прогнозируют непогоду

В соответствии с прогнозом курганских синоптиков ночью и днем 30 апреля местами по области сохранится очень сильный ветер со скоростью 21-26 м/с. МЧС России продолжает оповещение и информирование населения в целях избежания неблагоприятных последствии непогоды.

Как сообщили Накануне.RU пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области, предупреждение о прогнозируемых метеоусловиях направлено главам муниципалитетов, руководителям министерств и ведомств. Проводится смс-оповещение населения через операторов сотовой связи, текст предупреждения также транслируется в эфире теле- и радиокомпаний.

Спасатели предупреждают, что повышается вероятность отключения электроэнергии в населенных пунктах, обрывов линий электропередач, природных пожаров, дорожно-транспортных происшествий, обрушения слабо укрепленных конструкций, падения деревьев со слабой корневой системой, нарушения целостности кровли жилых домов.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Уральского федерального округа. Ураган уже прошелся по Челябинску.