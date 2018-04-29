ВСУ доставили в Донбасс вооружение и четыре вагона солдат

Украинские военные доставили в Донбасс тяжелое вооружение, также в ДНР направлены четыре вагона с военнослужащими. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

По его словам, официальный Киев намерен решать конфликт в Донбассе исключительно силовым путем.

Железнодорожный эшелон прибыл в подконтрольный украинским силовикам населенный пункт Рубежное, рассказал глава народной милиции. Среди техники — девять БМП и две реактивные системы залпового огня "Град", сообщает РИА Новости.В населенный пункт Беловодск также прибыли дополнительные силы: рота из состава батальона "Полтава" украинской Национальной гвардии.