Олег Белозеров в 2017 году заработал 180,5 млн рублей

Доходы президента РЖД Олега Белозерова за 2017 г. составили 180,5 млн руб. Документы опубликованы на сайте монополии, передает корреспондент Накануне.RU.

"Эта сумма складывается из дохода по основному месту работы (154,38 млн руб.) и дохода от вкладов в банках. Руководитель компании не имеет в собственности какого-либо недвижимого и движимого имущества. В его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 квадратных метра", — говорится в материалах.

Супруга Белозерова в 2017 г. заработала 26,4 млн руб. В собственности у нее находится квартира в Москве площадью 193 квадратных метра, и машиноместо. Она владеет тремя автомобилями: ГАЗ М-21, ГАЗ 21И и LAND ROVER RANGE ROVER.

Как сообщало Накануне.RU, в 2016 г. глава РЖД заработал 173 млн руб.