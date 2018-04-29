Владимир Путин поговорил по телефону с главой Южной Кореи

По инициативе южнокорейской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, сообщила пресс-служба Кремля.

Мун Чжэ Ин подробно проинформировал об итогах своей встречи в Пханмунчжоме с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Обе стороны позитивно оценили достигнутые на этой встрече договоренности. Особо выделено зафиксированное в Пханмунчжомской декларации намерение обеспечить безъядерный статус Корейского полуострова путем его полной денуклеаризации. Высказана уверенность, что согласованные меры по развитию межкорейского сотрудничества будут также способствовать продвижению региона к миру и стабильности.

Подтверждена готовность России и далее содействовать налаживанию практического взаимодействия между Республикой Корея и КНДР, в частности за счет реализации крупных трехсторонних инфраструктурных и энергетических проектов.

Владимир Путин подчеркнул важность продолжения усилий всех вовлеченных сторон по политико-дипломатическому решению проблем Корейского полуострова, в том числе с учетом ориентиров, содержащихся в российско-китайской "дорожной карте" урегулирования.

Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях. Согласован график контактов на высшем уровне.

Как сообщало Накануне.RU, на саммите с участием лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Джэ Ина была достигнута договоренность о закрытии ядерного полигона Пхунгери.