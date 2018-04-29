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Чемпион мира Марсель Десайи и звезда фильма "Такси" Сами Насери открыли парк ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Парк ЧМ-2018, футбол, Екатеринбург, Марсель Десайи, Сами Насери (2018) | Фото: Накануне.RU

Чемпион мира по футболу, известный в прошлом защитник сборной Франции Марсель Десайи открыл парк ЧМ-2018 в Екатеринбурге. В церемонии также приняли участие вице-губернатор Свердловской области Павел Креков, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, музыкант, "дедушка уральского рока" Александр Пантыкин и французский актер, звезда фильма "Такси" Сами Насери, передает корреспондент Накануне.RU.

Десайи приехал на Урал неслучайно: 21 июня в матче группы C в Екатеринбурге сборная его страны сыграет с Перу. "Не забывайте поддерживать сборную Франции, которая здесь проведет один из матчей", - шутил он в своей речи.

Парк ЧМ-2018, футбол, Екатеринбург, Марсель Десайи(2018)|Фото: Накануне.RU

В свою очередь, Антон Шипулин выразил надежду, что сборная России покажет себя и продемонстрирует достойный результат на турнире. А французский актер Сами Насери заверил, что постарается приехать на матч с участием сборной Франции в Екатеринбург.

Парк ЧМ-2018, футбол, Екатеринбург, Марсель Десайи, Сами Насери(2018)|Фото: Накануне.RU

Парк ЧМ-2018, футбол, Екатеринбург, Павел Креков, Александр Якоб, Марсель Десайи, Сами Насери, Антон Шипулин, Александр Пантыкин(2018)|Фото: Накануне.RU

Все почетные гости сказали приветственные слова и поздравили болельщиков с открытием парка и предстоящим праздником футбола, после чего отправились на аттракционы, чтобы попробовать свои силы против робота-вратаря.

Парк ЧМ-2018, футбол, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Удача же улыбнулась только Насери, который единственный смог переиграть запрограммированного голкипера. Правда, сделал он это до свистка.

Парк ЧМ-2018, футбол, Екатеринбург, Марсель Десайи(2018)|Фото: Накануне.RU

Парк ЧМ-2018, футбол, Екатеринбург, Сами Насери(2018)|Фото: Накануне.RU

Парк ЧМ-2018, футбол, Екатеринбург, Марсель Десайи, Сами Насери(2018)|Фото: Накануне.RU

Парк открылся в историческом сквере в самом центре уральской столицы и будет работать два дня.

Парк ЧМ-2018, футбол, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парк ЧМ-2018, футбол, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

29-30 апреля парк футбола ЧМ-2018 с аттракционами, викторинами, сувенирной продукцией, мастер-классами легенд ФИФА будет ждать всех желающих с 12:00 до 20:00 (время местное).

Парк ЧМ-2018, футбол, Екатеринбург, волк Забивака(2018)|Фото: Накануне.RU

Парк ЧМ-2018, футбол, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парк ЧМ-2018, футбол, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парк ЧМ-2018, футбол, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парк ЧМ-2018, футбол, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парк ЧМ-2018, футбол, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парк ЧМ-2018, футбол, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парк ЧМ-2018, футбол, Екатеринбург, Марсель Десайи, Сами Насери(2018)|Фото: Накануне.RU

Парк ЧМ-2018, футбол, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парк ЧМ-2018, футбол, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парк ЧМ-2018, футбол, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парк ЧМ-2018, футбол, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парк ЧМ-2018, футбол, Екатеринбург, Нобель Арустамян(2018)|Фото: Накануне.RU

Парк ЧМ-2018, футбол, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парк ЧМ-2018, футбол, Екатеринбург, Марсель Десайи, Сами Насери(2018)|Фото: Накануне.RU

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. "Екатеринбург Арена" примет четыре встречи группового этапа: 15 июня Египет — Уругвай, 21-го Франция — Перу, 24-го Япония — Сенегал, а 27-го Мексика — Швеция.

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29.04.2018 14:00 Мск | Екатеринбург | Давыдов Денис
16:00 Екб


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Чемпион мира Марсель Десайи и звезда фильма "Такси" Сами Насери открыли парк ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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