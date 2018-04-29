Чемпион мира Марсель Десайи и звезда фильма "Такси" Сами Насери открыли парк ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Чемпион мира по футболу, известный в прошлом защитник сборной Франции Марсель Десайи открыл парк ЧМ-2018 в Екатеринбурге. В церемонии также приняли участие вице-губернатор Свердловской области Павел Креков, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, музыкант, "дедушка уральского рока" Александр Пантыкин и французский актер, звезда фильма "Такси" Сами Насери, передает корреспондент Накануне.RU.

Десайи приехал на Урал неслучайно: 21 июня в матче группы C в Екатеринбурге сборная его страны сыграет с Перу. "Не забывайте поддерживать сборную Франции, которая здесь проведет один из матчей", - шутил он в своей речи.

В свою очередь, Антон Шипулин выразил надежду, что сборная России покажет себя и продемонстрирует достойный результат на турнире. А французский актер Сами Насери заверил, что постарается приехать на матч с участием сборной Франции в Екатеринбург.

Все почетные гости сказали приветственные слова и поздравили болельщиков с открытием парка и предстоящим праздником футбола, после чего отправились на аттракционы, чтобы попробовать свои силы против робота-вратаря.

Удача же улыбнулась только Насери, который единственный смог переиграть запрограммированного голкипера. Правда, сделал он это до свистка.

Парк открылся в историческом сквере в самом центре уральской столицы и будет работать два дня.

29-30 апреля парк футбола ЧМ-2018 с аттракционами, викторинами, сувенирной продукцией, мастер-классами легенд ФИФА будет ждать всех желающих с 12:00 до 20:00 (время местное).

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. "Екатеринбург Арена" примет четыре встречи группового этапа: 15 июня Египет — Уругвай, 21-го Франция — Перу, 24-го Япония — Сенегал, а 27-го Мексика — Швеция.