Челябинские пограничники задержали иностранца с поддельным паспортом

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бугристое Челябинской области задержан иностранный гражданин с поддельным паспортом.

Иностранец ехал автомобиле по маршруту Екатеринбург - Кайрак (Республика Казахстан) и предъявил сотрудникам погрануправления паспорт одного из азиатских государств. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, ряд отметок в документах оказались поддельными. Срок действия паспорта и миграционной карты у нарушителя истек, чтобы продлить свое пребывание в России он подделал отметки у неизвестных.

В настоящее время иностранный гражданин задержан, в его отношении проводится разбирательство. В соответствии со ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков влечет за собой уголовную ответственность.