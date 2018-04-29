Сегодня на 152 километре автодороги "Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М7 "Волга" в Удмуртии опрокинулся автобус с туристами из Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, 45-летний водитель автобуса "Сетра" при развороте задним ходом совершил съезд в кювет и опрокидывание. В результате ДТП в медицинское учреждение были доставлены два человека.

В салоне автобуса находилось 39 человек, в их числе семь детей, которые следовали из Свердловской области на экскурсию в Казань.

Пассажиров разместили в гостинице. Из Свердловской области прибыл подменный автобус.