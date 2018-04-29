Протестующие перекрыли проезд к площади Республики в Ереване. В городе проходит демонстрация против правящей Республиканской партии Армении.

Колонна двигалась от станции метро "Еритасардакан" ("Молодёжная") к государственному университету, а затем к медицинскому. В основном её составляют студенты, сообщает Life.

В центре Еревана зафиксировано небольшое количество полицейских, но они не препятствуют митингующим.

Напомним, протесты в Армении, несмотря на отставку премьера Сержа Саргсяна, продолжаются, оппозиция выдвигает новые требования. В частности, Пашинян потребовал отставки Карапетяна.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, выборы премьер-министра закавказской страны состоятся 1 мая.