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Пханмунчжомская декларация: КНДР проскочила окно для возможного удара США Межкорейский саммит без преувеличения стал главным дипломатическим событием недели. Подготовка к мероприятию шла давно, высокопоставленная делегация Севера посетила церемонию открытия Олимпийских Игр в южнокорейском Пхёнчхане, после этого интенсивная работа по подготовке визита Ким Чен Ына не прекращалась. В результате сегодня впервые глава КНДР ступал на другую сторону 38-й параллели.
28.04.2018
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Танки, немцы, влюбленный сотрудник НКВД и Сталин на Красной площади Успев на смотр, они не выиграют марафон, не получат тендер от государства себе в карман, это не победа в конкурсе, а вклад в общее дело, можно сказать, что впервые в современном кино мы видим такой мотив у главных героев. Именно поэтому многие обрушились с серьезной критикой на фильм в "несерьезном" жанре. Но это неважно, ведь танки грязи не боятся.
27.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Тереза Мэй - "такса Трампа" Тереза Мэй как премьер своей страны была изначально бесхозной. Ее партия была против выхода страны из ЕС – и референдум проиграла. Но, его проиграв, партия тори оставалась в большинстве в парламенте – и назначила ее премьером. Мэй попыталась укрепиться, провела новые выборы – и проиграла. Мэй, становясь ничем, зависала между началами, которые были чем-то. И ей нужно было свое зависание и свое промежуточное положение превратить во что-то. Ей нужно было доказать Трампу, что она может быть ему полезна.
28.04.2018
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Новости
29.04.2018 12:35 Мск (14:35 Екб)
общество | В бывшем СССР
Протестующие перекрыли проезд к площади Республики в Ереване
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Ереван, акция протеста, полиция (2018) | Фото: Sputnik / Ashot Safaryan

Протестующие перекрыли проезд к площади Республики в Ереване. В городе проходит демонстрация против правящей Республиканской партии Армении.

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Колонна двигалась от станции метро "Еритасардакан" ("Молодёжная") к государственному университету, а затем к медицинскому. В основном её составляют студенты, сообщает Life.

В центре Еревана зафиксировано небольшое количество полицейских, но они не препятствуют митингующим.

Напомним, протесты в Армении, несмотря на отставку премьера Сержа Саргсяна, продолжаются, оппозиция выдвигает новые требования. В частности, Пашинян потребовал отставки Карапетяна.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, выборы премьер-министра закавказской страны состоятся 1 мая.

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29.04.2018 12:35 Мск | Армения | информационная служба Накануне.RU
14:35 Екб


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Протестующие перекрыли проезд к площади Республики в Ереване
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