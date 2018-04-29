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Пханмунчжомская декларация: КНДР проскочила окно для возможного удара США Межкорейский саммит без преувеличения стал главным дипломатическим событием недели. Подготовка к мероприятию шла давно, высокопоставленная делегация Севера посетила церемонию открытия Олимпийских Игр в южнокорейском Пхёнчхане, после этого интенсивная работа по подготовке визита Ким Чен Ына не прекращалась. В результате сегодня впервые глава КНДР ступал на другую сторону 38-й параллели.
28.04.2018
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Танки, немцы, влюбленный сотрудник НКВД и Сталин на Красной площади Успев на смотр, они не выиграют марафон, не получат тендер от государства себе в карман, это не победа в конкурсе, а вклад в общее дело, можно сказать, что впервые в современном кино мы видим такой мотив у главных героев. Именно поэтому многие обрушились с серьезной критикой на фильм в "несерьезном" жанре. Но это неважно, ведь танки грязи не боятся.
27.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Тереза Мэй - "такса Трампа" Тереза Мэй как премьер своей страны была изначально бесхозной. Ее партия была против выхода страны из ЕС – и референдум проиграла. Но, его проиграв, партия тори оставалась в большинстве в парламенте – и назначила ее премьером. Мэй попыталась укрепиться, провела новые выборы – и проиграла. Мэй, становясь ничем, зависала между началами, которые были чем-то. И ей нужно было свое зависание и свое промежуточное положение превратить во что-то. Ей нужно было доказать Трампу, что она может быть ему полезна.
28.04.2018
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Новости
29.04.2018 12:19 Мск (14:19 Екб)
общество | В России
Telegram возобновил работу
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Телеграм, Telegram (2018) | Фото: Накануне.RU

Мессенджер Telegram восстановил работу после масштабного сбоя. Пользователи вновь могут обмениваться сообщениями, передает корреспондент Накануне.RU.

Проблемы возникли у пользователей из Евросоюза, России, СНГ, Северной Африки и Ближнего Востока. В Telegram объяснили проблемы отключениями электричества в Нидерландах, где находятся серверы.

Как сообщало Накануне.RU, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Претензия властей состоит в том, что мессенджер не передал ключи для дешифровки переписки пользователей из России. Роскомнадзор блокирует VPN и прокси-сервисов, которые предоставляют доступ к мессенджеру в России, при этом сам Telegram продолжает работать у многих пользователей.

Другие новости по темам: telegram, телеграм, сбои в работе телеграм, Роскомнадзор, блокировка
29.04.2018 12:19 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
14:19 Екб


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Telegram возобновил работу
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