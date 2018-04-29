Telegram возобновил работу

Мессенджер Telegram восстановил работу после масштабного сбоя. Пользователи вновь могут обмениваться сообщениями, передает корреспондент Накануне.RU.

Проблемы возникли у пользователей из Евросоюза, России, СНГ, Северной Африки и Ближнего Востока. В Telegram объяснили проблемы отключениями электричества в Нидерландах, где находятся серверы.

Как сообщало Накануне.RU, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Претензия властей состоит в том, что мессенджер не передал ключи для дешифровки переписки пользователей из России. Роскомнадзор блокирует VPN и прокси-сервисов, которые предоставляют доступ к мессенджеру в России, при этом сам Telegram продолжает работать у многих пользователей.