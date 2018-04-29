Ученые нашли влияющие на появление депрессии гены

Международный коллектив ученых обнаружил 44 вариации генов, которые влияют на развитие депрессии. При этом каждый человек обладает как минимум несколькими из них.

Эксперты проанализировали данные 135 случаев депрессивных расстройств и сравнили их с показателями более трех сотен здоровых пациентов, сообщает Reuters. С этим психическим заболеванием сталкивается 14% мирового населения. Только половина справляется с болезнью.

"Исследование пролило свет на генетическую "основу" депрессии, но это всего лишь первый шаг", – сказала профессор из Королевского колледжа Лондона Кэтрин Льюис.

Исследователи хотят понять, почему антидепрессанты не способны помочь некоторым пациентам, а напротив, усугубляют их состояние.