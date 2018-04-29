КНДР окончательно закроют ядерный полигон Пхунгери

КНДР может закрыть ядерный полигон Пунгери в мае. Об этом заявил пресс-секретарь южнокорейского президента Юн Ён Чхан. Договренности были достигнуты на саммите с участием лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Джэ Ина.

Kyodo со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента Южной Кореи сообщило, что полигон может быть закрыт до встречи Ким Чен Ына и президентом США Дональдом Трампом. Как сообщало Накануне.RU, встреча лидеров может состояться через несколько недель.