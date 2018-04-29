Причиной сбоя Telegram стало отключение электричества в Нидерландах

Мессенджер Telegram объяснил причины сбоя в работе у пользователей из Евросоюза, России, СНГ, Северной Африки и Ближнего Востока, передает корреспондент Накануне.RU.

Технические работы проводятся после затронувших многие сервисы массированных отключений в Амстердаме и его пригородах, говорится в сообщении Telegram в twitter.

Напомним, по данным сервиса Downdetector 78% пользователей испытывают проблемы с подключением.

Как сообщало Накануне.RU, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Претензия властей состоит в том, что мессенджер не передал ключи для дешифровки переписки пользователей из России. Роскомнадзор блокирует VPN и прокси-сервисов, которые предоставляют доступ к мессенджеру в России, при этом сам Telegram продолжает работать у многих пользователей.