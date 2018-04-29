60 рыбаков плавали по Белоряскому водохранилищу на отколовшихся льдинах

60 рыбаков эвакуированы с двух отколовшихся льдин на Белоярском водохранилище в Свердловской области.

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Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении МЧС, отрыв льдин был обнаружен в ходе планового патрулирования водоема. Опасности для рыбаков, находящихся на льдине не было. В эвакуации были задействованы два плавсредства: аэролодка "Пиранья" МЧС России и катер на воздушной подушке БАЭС. В течение часа все рыбаки были сняты со льдин и доставлены на берег.

Сотрудники МЧС, полиции и администрации муниципального образования продолжают плановое патрулирование Белоярского водохранилища и заставляют рыбаков покинуть опасный лед.

В выходные и праздничные дни сотрудники МЧС принимают усиленные меры по предупреждению происшествий на воде.