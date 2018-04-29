Россия запретила въезд в страну враждебно настроенным литовцам

Москва запретила враждебно настроенным гражданам Литвы посещать Россию. О принятии ответных мер на литовский "акт Магнитского" сообщил департамент информации и печати МИД.

В черный список попали литовские политики, депутаты и политологи, которые занимают откровенно антироссийскую позицию. "Стоп-лист" остается открытым, отметили в МИД, в нем могут оказаться и другие общественные деятели, которые будут проявлять открытую русофобию, сообщает РИА Новости.

Напомним, в ноябре 2017 г. парламент Литвы принял закон, аналогичный американскому "акту Магнитского". Документ запрещает на пять лет въезд в республику иностранцам, связанным с масштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека. Закон вступил в силу в январе этого года. В опубликованную департаментом миграции Литвы версию вошли 49 россиян, в их числе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, замглавы Следственного комитета при МВД Олег Логунов, глава Чечни Рамзан Кадыров, судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналевой и Сергей Подопригоров.