"С "ЮТэйр" я летать боюсь!" Пассажир выложил фото замотанного изолетной самолета

В салоне самолета авиакомпании "ЮТэйр", летевшего из Москвы в Тюмень, сломанные ручки кресел были замотаны изолентой. Фото на своей странице в facebook опубликовал заместитель директора ГТРК "Регион - Тюмень" Александр Лабыкин.

"Я боюсь представить, если откровенно так для всех на виду есть косяки, что внутри самолёта???!! Наша область помогает сотнями миллионами Ютейр, насколько я знаю. Для чего и для кого. С Ютейр я летать боюсь", - написал он.

На фото видно, что изолентой и скотчем замотаны отваливающиеся ручки кресел пассажирского салона.

"Моя сестра из Москвы с моими племянниками выбирает все компании кроме Ютейр. Кто отвечает за безопасность? Мы перекинулись на бизнес-центр проверять. Че там с полетами? Фото прилагаю. Это только один ряд. Что происходит?", - написал журналист.