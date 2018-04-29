Американцев испугала российская подлодка

На вооружении российского военно-морского флота находится "устрашающая" подводная лодка, пишет журнал Popular Mechanics со ссылкой на данные Naval Analyses. Речь идет об аппарате "Саров", который, по версии американцев, является испытательной платформой для новой ядерной торпеды "Статус-6". Комплекс предназначен для обхода противоракетной обороны США и атаки торпедой со 100-мегатонной термоядерной боеголовкой прибрежных районов.

В статье также особо отмечены две плавучие базы для доставки глубоководных субмарин на базе корпусов лодок проекта Delta III и Delta IV (проекты 667БДР "Кальмар"и 667БДРМ "Дельфин"). Из специальных лодок упоминаются также три корабля проекта "Кашалот", две атомные автономные глубоководные станции "Нельма" и атомная глубоководная подводная лодка "Лошарик", сообщает РБК.





В составе российского флота, утверждает издание, имеется также 21 дизель-электрическая подводная лодка класса "Кило" и одна дизель-электрическая субмарина типа "Лада". Они предназначены для нападения на подводные лодки противника в прибрежной зоне.



Американский флот не располагает дизель-электрическими подводными лодками, в его составе есть только атомные субмарины. Издание отмечает, что если бы у США были соседи, которых можно было рассматривать в качестве вероятных противников, на вооружение флота поступали бы и неатомные подводные лодки.

