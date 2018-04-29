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Пханмунчжомская декларация: КНДР проскочила окно для возможного удара США Межкорейский саммит без преувеличения стал главным дипломатическим событием недели. Подготовка к мероприятию шла давно, высокопоставленная делегация Севера посетила церемонию открытия Олимпийских Игр в южнокорейском Пхёнчхане, после этого интенсивная работа по подготовке визита Ким Чен Ына не прекращалась. В результате сегодня впервые глава КНДР ступал на другую сторону 38-й параллели.
28.04.2018
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Танки, немцы, влюбленный сотрудник НКВД и Сталин на Красной площади Успев на смотр, они не выиграют марафон, не получат тендер от государства себе в карман, это не победа в конкурсе, а вклад в общее дело, можно сказать, что впервые в современном кино мы видим такой мотив у главных героев. Именно поэтому многие обрушились с серьезной критикой на фильм в "несерьезном" жанре. Но это неважно, ведь танки грязи не боятся.
27.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Тереза Мэй - "такса Трампа" Тереза Мэй как премьер своей страны была изначально бесхозной. Ее партия была против выхода страны из ЕС – и референдум проиграла. Но, его проиграв, партия тори оставалась в большинстве в парламенте – и назначила ее премьером. Мэй попыталась укрепиться, провела новые выборы – и проиграла. Мэй, становясь ничем, зависала между началами, которые были чем-то. И ей нужно было свое зависание и свое промежуточное положение превратить во что-то. Ей нужно было доказать Трампу, что она может быть ему полезна.
28.04.2018
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29.04.2018 09:11 Мск (11:11 Екб)
армия и ВПК | В России | За рубежом
Американцев испугала российская подлодка
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проект 636.3 краснодар, подводная лодка, спуск на воду (2015) | Фото:адмиралтейские верфи

На вооружении российского военно-морского флота находится "устрашающая" подводная лодка, пишет журнал Popular Mechanics со ссылкой на данные Naval Analyses. Речь идет об аппарате "Саров", который, по версии американцев, является испытательной платформой для новой ядерной торпеды "Статус-6". Комплекс предназначен для обхода противоракетной обороны США и атаки торпедой со 100-мегатонной термоядерной боеголовкой прибрежных районов.
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В статье также особо отмечены две плавучие базы для доставки глубоководных субмарин на базе корпусов лодок проекта Delta III и Delta IV (проекты 667БДР "Кальмар"и 667БДРМ "Дельфин"). Из специальных лодок упоминаются также три корабля проекта "Кашалот", две атомные автономные глубоководные станции "Нельма" и атомная глубоководная подводная лодка "Лошарик", сообщает РБК.

подлодка "Екатеринбург", атомный крейсер(2016)|Фото: Администрация Екатеринбурга

В составе российского флота, утверждает издание, имеется также 21 дизель-электрическая подводная лодка класса "Кило" и одна дизель-электрическая субмарина типа "Лада". Они предназначены для нападения на подводные лодки противника в прибрежной зоне.

Американский флот не располагает дизель-электрическими подводными лодками, в его составе есть только атомные субмарины. Издание отмечает, что если бы у США были соседи, которых можно было рассматривать в качестве вероятных противников, на вооружение флота поступали бы и неатомные подводные лодки.

Другие новости по темам: Popular Mechanics, российская подлодка, Саров, Кашалот, 667БДР Кальмар, 667БДРМ Дельфин
29.04.2018 09:11 Мск | США | информационная служба Накануне.RU
11:11 Екб


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Американцев испугала российская подлодка
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