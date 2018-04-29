Дуров сообщил о сбоях в работе Telegram

Павел Дуров сообщил о перебоях в работе мессенджера Telegram из-за перегрева серверов. Проблемы могут возникнуть у европейских пользователей, написал Дуров на своей странице в twitter.

ЦМассовый перегрев в одном из кластеров серверов Telegram может вызвать некоторые проблемы с подключением для европейских пользователей в течение следующих нескольких часов. Извинения за неудобства - проблема решается", - говорится в сообщении.

По данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, сейчас уже зафиксирован сбой в работе мессенджера: 78% пользователей испытывают проблемы с подключением, еще 21% – с отправкой сообщений.

Как сообщало Накануне.RU, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Претензия властей состоит в том, что мессенджер не передал ключи для дешифровки переписки пользователей из России. Роскомнадзор блокирует VPN и прокси-сервисов, которые предоставляют доступ к мессенджеру в России, при этом сам Telegram продолжает работать у многих пользователей.

В черный список организации попали миллионы IP-адресов, в том числе компаний Amazon и Google, что создало проблемы в работе ряда сайтов.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ip-адреса "Яндекса", Twitter, "ВКонтакте", Facebook, Microsoft и "Одноклассников". Также в список попали адреса Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet.