В Екатеринбурге горит бывший милицейский дом

На улице Чапаева в Екатеринбурге горит заброшенное здание, огонь охватил кровлю.

Пожар начался коло 9:30 в здании по адресу ул. Чапаева 14/4. Как сообщили Накануне.RU в службе спасения "Сова", кирпичная многоэтажка с деревянными перекрытиями, нежилая.

Огонь охватил крышу и перебросился на деревянные перекрытия постройки. На месте работают огнеборцы. Пожарные стволы подаются в том числе при помощи автолестниц.



Дом построен в 1937 года, в далеком прошлом, предназначался на милицейских чинов, расселён с 2011 года.