В Курганской области объявлено штормовое предупреждение

В Зауралье 29 апреля прогнозируют сильный ветер, грозы. По прогнозу синоптиков во второй половине ночи, утром и днем местами по области ожидается усиление юго-западного ветра до 21-26 м/с, грозы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Главного управления МЧС по Курганской области.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными явлениями повышается вероятность отключения электроэнергии в населенных пунктах, обрывов линий электропередач, дорожно-транспортных происшествий, обрушения слабо укрепленных конструкций (рекламных щитов, растяжек), падения деревьев со слабой корневой системой, нарушения целостности кровли жилых домов.

Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и ограничить использование личного автотранспорта.

Как сообщало Накануне.RU, штормовое предупреждение объявлено в Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, а также в Пермском крае.