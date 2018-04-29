На трассе Челябинск - Троицк водитель сбил пешехода

Сегодня утром на 80 км автодороги Челябинск - Троицк водитель автомобиля ВАЗ-2110 насмерть сбил пешехода.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, мужчина от полученных травм скончался на месте. На место происшествия прибыли экипажи ГИБДД, сотрудники районного отдела полиции "Увельский".

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего. Личность погибшего пешехода устанавливается.