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Пханмунчжомская декларация: КНДР проскочила окно для возможного удара США Межкорейский саммит без преувеличения стал главным дипломатическим событием недели. Подготовка к мероприятию шла давно, высокопоставленная делегация Севера посетила церемонию открытия Олимпийских Игр в южнокорейском Пхёнчхане, после этого интенсивная работа по подготовке визита Ким Чен Ына не прекращалась. В результате сегодня впервые глава КНДР ступал на другую сторону 38-й параллели.
28.04.2018
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Танки, немцы, влюбленный сотрудник НКВД и Сталин на Красной площади Успев на смотр, они не выиграют марафон, не получат тендер от государства себе в карман, это не победа в конкурсе, а вклад в общее дело, можно сказать, что впервые в современном кино мы видим такой мотив у главных героев. Именно поэтому многие обрушились с серьезной критикой на фильм в "несерьезном" жанре. Но это неважно, ведь танки грязи не боятся.
27.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Тереза Мэй - "такса Трампа" Тереза Мэй как премьер своей страны была изначально бесхозной. Ее партия была против выхода страны из ЕС – и референдум проиграла. Но, его проиграв, партия тори оставалась в большинстве в парламенте – и назначила ее премьером. Мэй попыталась укрепиться, провела новые выборы – и проиграла. Мэй, становясь ничем, зависала между началами, которые были чем-то. И ей нужно было свое зависание и свое промежуточное положение превратить во что-то. Ей нужно было доказать Трампу, что она может быть ему полезна.
28.04.2018
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Новости
29.04.2018 08:05 Мск (10:05 Екб)
общество | Центральный ФО
Глава ФСО заработал 11 млн
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налоговая декларация, налоги (2016) | Фото: regnum.ru

Директор ФСО России Дмитрий Кочнев за 2017 г. заработал 11 млн руб. Декларация опубликована на сайте ведомства, передает корреспондент Накануне.RU.

У Кочнева есть квартира и автомобиль Renault Duster. Его супруга владеет авто Mercedes-Bens GL 400 4М, в ее собственности земельный участок, жилой и гостевые дома, четыре квартиры, гараж и два машиноместа. Супруга директора ФСО заработала 55,3 млн руб.

Первый заместитель директора Олег Климентьев заработал 6,9 млн руб., руководитель службы безопасности президента Алексей Рубежной — 5,2 млн руб.

Другие новости по темам: Дмитрий Кочнев, декларация о доходах
29.04.2018 08:05 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
10:05 Екб


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Глава ФСО заработал 11 млн
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