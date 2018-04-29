Глава ФСО заработал 11 млн

Директор ФСО России Дмитрий Кочнев за 2017 г. заработал 11 млн руб. Декларация опубликована на сайте ведомства, передает корреспондент Накануне.RU.

У Кочнева есть квартира и автомобиль Renault Duster. Его супруга владеет авто Mercedes-Bens GL 400 4М, в ее собственности земельный участок, жилой и гостевые дома, четыре квартиры, гараж и два машиноместа. Супруга директора ФСО заработала 55,3 млн руб.

Первый заместитель директора Олег Климентьев заработал 6,9 млн руб., руководитель службы безопасности президента Алексей Рубежной — 5,2 млн руб.