Федор Емельяненко нокаутировал Фрэнка Мира за 48 секунд

Сегодня в США состоялся третий четвертьфинал Гран-при тяжеловесов Bellator, в котором встречались известный российский боец Федор Емельяненко и американец Фрэнк Мир. Поединок завершился быстрой победой "Последнего Императора", передает корреспондент Накануне.RU.

Схватка продлилась всего 48 секунд. Мир в начале неплохо попал и сумел уронить Федора, но добить не получилось. Российский боец встал, сам повалил своего соперника и стал нагружать того ударами. Затем поединок вновь продолжился в стойке, бойцы пошли в размен, и в одном из эпизодов Емельяненко отлично попал, отправив американца в нокдаун. Тот даже не пытался подняться, а после добивания от Федора рефери вмешался и остановил бой.

Еще один четвертьфинал Гран-при состоится в мае – в нем встретятся Мохаммед Лаваль и Райан Бэйдер. Напомним, ранее в полуфиналы вышли американцы Чейл Соннен и Мэтт Митрион. За выход в финал Емельяненко предстоит подраться с Сонненом. Дата этого боя пока не объявлена.