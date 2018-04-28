В марте в России случился новый провал рождаемости

В марте в России зафиксирован новый провал рождаемости на 10% по сравнению с мартом предыдущего года, притом что в 2017 году был такой же спад по отношению к 2016 году. Об этом свидетельствуют обнародованные данные Росстата.

Всего за первые три месяца года в России родились 391 тыс. детей, что на 21 тыс. меньше, чем годом ранее. Рождаемость в абсолютном выражении выросла только в шести регионах: Hенецком АО, Калмыкии, Ингушетии, Чечне, Северной Осетии и Республике Алтай.

Смертность в стране уменьшилась на 2%, количество браков - на 9%.

Как писало Накануне.RU, при такой динамике в демографии в 2018 году даже миграция может уже не покрыть убыли населения. Чаще всего для объяснения спада рождаемости в Правительстве ссылаются на сокращение числа женщин детородного возраста. Однако главной причиной стало то, что рожать стали реже. В 2017 году суммарный коэффициент рождаемости упал с 1,75 до 1,62 ребенка на женщину. То есть в падении на 10,7% на снижение удельной рождаемости на одну женщину пришлось 7,5%.