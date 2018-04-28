В Кремле разрабатывают проект Национального плана противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы. Об этом было заявлено на заседании Президиума Совета по противодействию коррупции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Начальник Управления Президента по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов проинформировал участников заседания о разработке проекта Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы", - отмечается в сообщении.

В заседании под председательством главы Администрации президента РФ Антона Вайно приняли участие министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, глава ТПП РФ Сергей Катырин, замминистра экономического развития РФ Савва Шипов и генпрокурор РФ Юрий Чайка, которые доложили о практике реализации мер по противодействию коррупции.

"По результатам состоявшегося обсуждения Минтруду России поручено проработать вопрос законодательного определения перечня организаций, для которых принятие мер по противодействию коррупции обязательно, а также расширения перечня таких мер в отношении организаций, выполняющих публичные функции либо использующих бюджетные средства", - говорится в сообщении.

Президиум Совета поручил продолжить работу по предупреждению, выявлению и устранению коррупционных проявлений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.