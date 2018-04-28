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Танки, немцы, влюбленный сотрудник НКВД и Сталин на Красной площади Успев на смотр, они не выиграют марафон, не получат тендер от государства себе в карман, это не победа в конкурсе, а вклад в общее дело, можно сказать, что впервые в современном кино мы видим такой мотив у главных героев. Именно поэтому многие обрушились с серьезной критикой на фильм в "несерьезном" жанре. Но это неважно, ведь танки грязи не боятся.
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от издателя  |  добавить комментарий


Тереза Мэй - "такса Трампа" Тереза Мэй как премьер своей страны была изначально бесхозной. Ее партия была против выхода страны из ЕС – и референдум проиграла. Но, его проиграв, партия тори оставалась в большинстве в парламенте – и назначила ее премьером. Мэй попыталась укрепиться, провела новые выборы – и проиграла. Мэй, становясь ничем, зависала между началами, которые были чем-то. И ей нужно было свое зависание и свое промежуточное положение превратить во что-то. Ей нужно было доказать Трампу, что она может быть ему полезна.
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Новости
28.04.2018 17:26 Мск (19:26 Екб)
политика | Центральный ФО
В Кремле разрабатывают проект Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы
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(2004) | Фото

В Кремле разрабатывают проект Национального плана противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы. Об этом было заявлено на заседании Президиума Совета по противодействию коррупции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.
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"Начальник Управления Президента по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов проинформировал участников заседания о разработке проекта Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы", - отмечается в сообщении.

В заседании под председательством главы Администрации президента РФ Антона Вайно приняли участие министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, глава ТПП РФ Сергей Катырин, замминистра экономического развития РФ Савва Шипов и генпрокурор РФ Юрий Чайка, которые доложили о практике реализации мер по противодействию коррупции.

"По результатам состоявшегося обсуждения Минтруду России поручено проработать вопрос законодательного определения перечня организаций, для которых принятие мер по противодействию коррупции обязательно, а также расширения перечня таких мер в отношении организаций, выполняющих публичные функции либо использующих бюджетные средства", - говорится в сообщении.

Президиум Совета поручил продолжить работу по предупреждению, выявлению и устранению коррупционных проявлений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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28.04.2018 17:26 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
19:26 Екб


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В Кремле разрабатывают проект Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы
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