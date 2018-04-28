Депутат Курганской облдумы Ильтяков задекларировал доход в 1,5 миллиарда рублей

Самым богатым депутатом Курганской областной думы, как и годом ранее, стал директор мясокомбината "Велес" Дмитрий Ильтяков. За прошлый год с учетом доходов от продажи имущества он заработал 1 млрд 563 млн рублей, в 2016 году его доход был чуть выше – 1,6 млрд рублей. Декларации о доходах и имуществе депутатов опубликованы на сайте облдумы, передает корреспондент Накануне.RU.

В собственности у парламентария три квартиры, пять жилых домов, 34 земельных участка, гараж, несколько зданий, в том числе здание магазина, склады, цеха, офисные помещения, трансформаторная подстанция и железнодорожный тупик.

Супруга депутата заработала 154 тыс. рублей. У нее нет собственности и автотранспорта.

Гендиректор ООО "Торговое агентство "Зерновой партнер" Олег Колташов задекларировал доход в размере 199,2 млн рублей. Ему принадлежат семь земельных участков, квартира, элеватор, несколько цехов, здания складов автомобили Mercedes G 350 BlueTEC и ВИС2347-0000010-30, и др.

51,2 млн рублей в прошлом году заработала Татьяна Воинкова. Парламентарий владеет земельным участком, жилым домом, квартирой, двумя нежилыми помещениями и автомобилями Toyota Camry, Toyota Land Cruzer 120 "Prado" и Mercedes-Вenz E200.

44,8 млн рублей доходов показал Сергей Муратов. В собственности у депутата земельный участок и два мотоцикла ИЖ-49б и Harley-Davidson ON FLHTK.

Больше собственности у супруги депутата. Ей принадлежат восемь земельных участков, жилой дом, садовый дом, две квартиры и гараж. Ее доход за прошлый год составил 28,5 млн рублей.