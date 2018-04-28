В Москве с 29 апреля начнут отключать отопление

В Москве начнут отключать отопление с 29 апреля текущего года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПАО "МОЭК".

С воскресенья компания переводит системы теплоснабжения на летний режим работы. "Это предполагает поэтапное отключение отопления в течение трех дней более чем в 70 тыс. зданий, в числе которых около 33 тыс. жилых домов, со следующей последовательностью: промышленные, административные, жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения", - говорится в сообщении.

Дату завершения отопительного периода в столице устанавливает Правительство Москвы.

"В связи с проведением матчей Чемпионата мира по футболу, "МОЭК" координировал программу летних ремонтных работ на теплоснабжающем оборудовании и с Правительством Москвы, и с организаторами Чемпионата. В итоге график наших мероприятий составлен таким образом, чтобы на период игр обеспечить горячее водоснабжение на 106 спортивных объектах (стадионы, тренировочные базы и т.п.), а также в 1219 гостиницах и других местах официального расселения спортсменов и болельщиков", - добавил управляющий директор ПАО "МОЭК" Денис Башук.

Подготовка к следующему отопительному периоду завершится к 25 августа 2018 года.