Пять депутатов Думы ХМАО заработали больше 100 млн

Депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа последними среди парламентариев "тюменской матрешки" отчитались о доходах. Количество народных избранников, перешагнувших 100-миллионный барьер увеличилось. Вместе с тем средний по меркам югорской думы класс, продемонстрировал падение доходов. Подробности - в материале Накануне.RU.

Спикер парламента Борис Хохряков заработал в 2017 г. 9 млн руб. против 11,3 млн руб. в 2016 г. Доход супруги председателя думы тоже упал: с 1,7 млн руб. до 954 тыс. руб. У депутата по-прежнему три квартиры площадью 142,3, 99 и 87,3 кв. м, два гаража и авто Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Land Cruiser 80. Супруга Хохрякова ездит на Hyundai Santa Fe.

Обратная динамика доходов у заместителя председателя Натальи Западновой, она заработала 6,9 млн руб., что на 2 млн руб. больше, чем в 2016-м. К двум имевшимся квартирам депутат купила еще две. Доходы второго заместителя Александра Сальникова снизились на 1,5 млн руб., до 5,5 млн руб., а супруга ухудшила финансовый результат 2016-го в 3,5 раза, заработав лишь 496 тыс. руб. Жена депутата купила автомобиль Infiniti QX 50, в собственности у нее уже был Audi TT. Депутат ездит на Mitsubishi Pajero, в его собственности также имеется снегоход. Сальников владеет домом, квартирой и солидным участком под ИЖС (1996 кв. м), у его супруги участок, площадью 1056 кв.м.

Глава Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин заработал немногим больше 5 млн руб., также уменьшив доходы в сравнении с позапрошлым годом. У депутата два авто: Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Pajero LWB, четыре садовых земельных участка (три - по 600 "квадратов" и один - 800 кв. м.), земельный участок для строительства гаража и гараж. Собственник единственной квартиры - жена депутата.

Генеральный директор компании "Автобан" Алексей Андреев, задекларировавший 333,3 млн руб. в 2016-м году, в прошлом году заработал 375,6 млн руб. Как и в прошлом году, он сохранил первое место по доходам в югорском парламенте. У депутата авто Mercedes ML-350 и Infiniti FX 50, 11 земельных участков разного назначения, жилой дом, две дачи и две подсобки.

Сумма в декларации директора "СМ Констракшн" Андрея Осадчука со 105,9 млн руб. увеличилась до 144,6 млн руб. Доходы супруги увеличились еще стремительнее - в 14 раз, жена депутата заработала 70,9 млн руб. Другой депутат, чьи доходы исчисляются сотнями миллионов, тоже увеличил заработок. Сергей Кочкуров отчитался о 119,9 млн руб., что на 14 млн руб. больше, чем 2016-м. Депутат купил автомобиль Toyota Land Cruiser.

Депутата Степана Пыталева можно поздравить с вхождением в группу "сотенников", он получил доход в 104,5 млн руб., тогда как в 2016 г. заработал лишь 84 млн. Депутат как и прежде владеет одной квартирой и авто Mercedes-Benz GLS 63 AMG. Перешагнул за 100 млн и Владислав Фоменко, его доход превысил 106 млн руб., увеличившись на 20 млн. У него в собственности легковые автомобили УАЗ39094, ХАММЕР Н, ГАЗ32213, ТОЙОТА COROLLA, ТОЙОТА LAND CRUISER PRADO, ТОЙОТА HILUX, НИССАН МУРАНО, ГАЗ 24, М20, десятки земельных участков, производственные помещения и промышленный транспорт. Доход супруги депутата упал с 33,4 млн руб. до 24,3 млн руб.

Больше 63 млн руб. заработал Петр Созонов. В придачу к BMW 750 LI XDRIVE и мотоциклу парламентарий купил снегоболотоход. Сергей Великий получил доход в размере 38,9 млн руб., его супруга заработала 9,7 млн руб. У депутата один из самых солидных автопарков: Mercedes-Benz ML-350, Toyota Land Cruiser 200, Lexus LX-570, Mitsubishi L-200, Mercedes-Benz S-500, а также два гидроцикла и катер.

Имуществом за границей обладает только Андрей Филатов, заработавший более 9 млн руб. В Беларуси у депутата квартира, торговое и административное помещение, а также помещение транспортного назначения.

Олег Сазонов заработал 13,2 млн руб., доход остался на уровне 2016-го. Зато парламентарий купил второй Mitsubishi Pajero и земельный участок площадью 1819 кв. м.

В 3,5 раза увеличил доходы "единоросс" Сергей Елишев: с 1,3 до 4,9 млн руб. Новой собственности у депутата не появилось. Он владеет тремя авто (Toyota Land Cruiser 200, Volvo S80, УАЗ 31512), двумя квартирами и нежилым помещением. В два с половиной раза, до 16,9 млн руб., выросли доходы Рината Айсина. У депутата нет недвижимости и транспорта, супруга владеет квартирой ( в 2016-м их было три) и авто Audi Q5. Леонид Михаилко увеличил годовой доход на 3 млн руб. до 8,6 млн руб.

Новичок в парламенте Александр Зеленский заработал 2,4 млн руб. У депутата две квартиры, два гаража и авто Volkswaqen Polo. Пришедшая в 2017 г. Ирина Урванцева имеет годовой доход в 5,8 млн руб.

Не все депутаты могут похвастаться ростом доходов. В числе депутатов, чьи доходы упали, Вячеслав Дубов (15,6 млн руб., в 2016-м - 18,6 млн руб.), Олег Зацепин (18,2 млн руб. после 19,5 млн руб.), Илья Кандаков (5,2 млн руб. простив 9,3 млн руб.), Любовь Малышкина (12,4 млн руб., минус 4 млн руб. к уровню 2016 г.), Сергей Тульников (16 млн руб., зато супруга депутата заработала 36,2 млн руб.), Валерий Салахов (6,6 млн руб. против 7,8 млн руб. в 2016-м), Владимир Семенов (4,9 млн руб. в 2017-м вместо 7,4 млн руб. в 2016г.), Александр Филипенко (2,3 млн руб. против 3,1 млн руб.).

Либерал-демократ Игорь Винников заработал 1,8 млн руб. Его доход меньше, чем заработок супруги - 3,1 млн руб. Его коллега по партии Александр Мещангин отразил в декларации 2,3 млн руб., в 2016-м его доход составил 491 тыс. руб., супруга тогда заработала более 9,6 млн руб. В прошлом году ее доходы снизились на 3 млн руб. У депутата три земельных участка (1,5, 1,4 и 1,5 тыс. кв. м) еще шесть - у супруги. Чете принадлежит три жилых дома, четыре квартиры ( одна из них в долевой собственности), половина магазина. В 2017-м, судя по декларации, жена Мещангина продала несколько гостевых домиков на базе отдыха. Стоит отметить автопарк депутата: три легковых авто Hammer H3, УАЗ Патриот, Toyota Hilux Surf и Toyota Land Cruiser Pradо, катер и две лодки. Доход Виктора Сысуна составил 2,4 млн руб.

Глава югорского отделения КПРФ Алексей Савинцев отчитался о 3,1 млн руб. Коммунист Василий Жуков отчитался о 2 млн руб., немногим больше заработала его супруга. Депутат за год купил второй автомобиль, рядом с Daewoo Matiz в его гараже стоит ZAZ Chans.

Значительно уменьшились доходы представляющего "Справедливую Россию" бывшего депутата Госдумы Михаил Сердюка: с 22,4 млн руб. до 8,4 млн руб. Супруга депутата заработала 32,6 млн руб.

Меньше 2 млн руб. заработали депутаты Александр Новьюхов, Руслан Проводников, Евгений Марков, а представитель ЛДПР Андрей Миляев стал единственным, кто не заработал и миллиона.