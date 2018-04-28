Соцсеть "ВКонтакте" может быть недоступна для части пользователей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

"Проблема предположительно связана с сетевой недоступностью у провайдера "Ростелеком-Краснодар". Мы изучаем ситуацию и связались со специалистами провайдера. На нашей стороне технических неполадок нет", - говорится в сообщении сети в Twitter.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса "Яндекса",Twitter, "ВКонтакте", Facebook, Microsoft и "Одноклассников".

Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Претензия властей состоит в том, что мессенджер не передал ключи для дешифровки переписки пользователей из России. В черный список организации попало около 20 млн IP-адресов, в том числе компаний Amazon и Google, что создало проблемы в работе ряда сайтов. Позже частично перестал открыватьсяYoutube. Также сообщалось, что блокировки Роскомнадзора привели к сокращению продажэлектронных полисов ОСАГО. Проблемы были и у пользователей Viber.