Прощание с журналистом Кириллом Зерновым проходит в Озерске, 29 апреля траурная церемония пройдет в Челябинске

В закрытом городе атомщиков Озерске сегодня проходит прощание с руководителем информационного центра ПО "Маяк" Кириллом Зерновым, передает корреспондент Накануне.RU

51-летний журналист скончался накануне в номере профилактория предприятия, где жил в Озерске. Причиной смерти называют инфаркт.

Завтра, 29 апреля, в Челябинске также состоится церемония прощания с журналистом, создателем и экс-руководителем местной редакции газеты "Аргументы и Факты".

Интересно, что на сайте южноуральского ПО "Маяк", ведущего предприятия "Росатома" в Челябинской области, до сих нет никаких сообщений о трагической кончине руководителя информцентра. На официальном сайте городского округа Озерск соболезнования семье и близким Кирилла Зернова высказал пресс-секретарь администрации Сергей Зюсь.