В ГУ МЧС по Москве предупредили об усилении ветра и грозе в ближайшие часы

ГУ МЧС по Москве предупредило москвичей и гостей столицы об усилении ветра и грозе в ближайшие часы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"По информации Росгидромета на территории Москвы в ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером 28 апреля ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра до 12-17 м/с", - говорится в распространенном сообщении.

В столичном главке МЧС призывают граждан обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не укрываться от непогоды под деревьями, а также избегать нахождения у водоемов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, сильнейший ураган обрушился на Москву 21 апреля. Порывы ветра, повалившего больше тысячи деревьев, достигали 20-25 метров в секунду. В результате стихии погибли три человека.