Во Львове митинговали в поддержку депутата-учительницы, уволенной за поздравление Гитлера

в этот день
28.04.18
17:13
В Екб.19:13
Олигарха Козицына, снесшего телебашню, требуют лишить звания Почетного гражданина
Суд вынес приговор по новому делу уральского экс-прокурора Карпова
Производитель артиллерийских систем в Перми сокращает 800 человек
Главное
Медведев сделал заявление о повышении пенсионного возраста

Тема дня
Пханмунчжомская декларация: КНДР проскочила окно для возможного удара США Межкорейский саммит без преувеличения стал главным дипломатическим событием недели. Подготовка к мероприятию шла давно, высокопоставленная делегация Севера посетила церемонию открытия Олимпийских Игр в южнокорейском Пхёнчхане, после этого интенсивная работа по подготовке визита Ким Чен Ына не прекращалась. В результате сегодня впервые глава КНДР ступал на другую сторону 38-й параллели.
28.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Танки, немцы, влюбленный сотрудник НКВД и Сталин на Красной площади Успев на смотр, они не выиграют марафон, не получат тендер от государства себе в карман, это не победа в конкурсе, а вклад в общее дело, можно сказать, что впервые в современном кино мы видим такой мотив у главных героев. Именно поэтому многие обрушились с серьезной критикой на фильм в "несерьезном" жанре. Но это неважно, ведь танки грязи не боятся.
27.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Тереза Мэй - "такса Трампа" Тереза Мэй как премьер своей страны была изначально бесхозной. Ее партия была против выхода страны из ЕС – и референдум проиграла. Но, его проиграв, партия тори оставалась в большинстве в парламенте – и назначила ее премьером. Мэй попыталась укрепиться, провела новые выборы – и проиграла. Мэй, становясь ничем, зависала между началами, которые были чем-то. И ей нужно было свое зависание и свое промежуточное положение превратить во что-то. Ей нужно было доказать Трампу, что она может быть ему полезна.
28.04.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Десять депутатов свердловского ЗакСО под прицелом прокуратуры. Стали известны фамилии
Полиция сочла "правонарушением" цитату Ленина на пикете новосибирских активистов
Главы МИД G7 подготовили "жесткое" заявление в адрес России
В России вслед за Google перестал открываться YouTube
"Установка памятника Ельцину на "Аллее правителей" - плевок в душу народа"
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин приняли Пханмунчжомскую декларацию
В США не верят, что в Россию попали американские "Томагавки"
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 395



Новости
28.04.2018 15:50 Мск (17:50 Екб)
общество | В бывшем СССР | Украина
Во Львове митинговали в поддержку депутата-учительницы, уволенной за поздравление Гитлера
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

плакат, вояки Гитлера - приятели народа, нацизм, украинские националисты (2014) | Фото:

Во Львове прошла акция в поддержку депутата городского совета Марьяны Батюк, которая поздравила на своей странице в Facebook с днем рождения нацистского преступника Адольфа Гитлера. Работая по совместительству в школе, она была уволена оттуда.
Читайте также:

Пикет, в котором участвовали около 200 человек, состоялся возле школы. На митинге глава львовской городской организации "Свобода" Любомир Мельничук заявил, что юристы партии обратятся в суд и докажут, что Батюк не писала этого сообщения о Гитлере.

Во время акции также собирались подписи за отставку директора школы, по приказу которого и уволили Батюк.

Сама Батюк заявила, что ее страницу взломали и написали от ее имени. Причем сделала она это вечером на той же странице, которую утром будто бы взломали.

Как заявила глава департамента образования Львовского горсовета Зоряна Довганик, сначала Батюк признала, что лично опубликовала это сообщение.

Ранее Батюк не скрывала своих симпатий к нацизму. Так, она публиковала цитаты Гитлера, восхваляла дивизию СС "Галичина", а в сети есть ее фото с учениками в нацистском приветствии. Депутат Рады Борислав Береза сыронизировал, что ранее ее страницу "ломали как минимум 5 раз".

Другие новости по темам: Украина, Львов, Гитлер
28.04.2018 15:50 Мск | Евгений Чернышёв
17:50 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.04.2018 13:33 Мск
Депутат Львовского горсовета поздравила с днем рождения Гитлера








Добавить комментарий:

Во Львове митинговали в поддержку депутата-учительницы, уволенной за поздравление Гитлера
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+