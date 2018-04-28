Во Львове митинговали в поддержку депутата-учительницы, уволенной за поздравление Гитлера

Во Львове прошла акция в поддержку депутата городского совета Марьяны Батюк, которая поздравила на своей странице в Facebook с днем рождения нацистского преступника Адольфа Гитлера. Работая по совместительству в школе, она была уволена оттуда.

Пикет, в котором участвовали около 200 человек, состоялся возле школы. На митинге глава львовской городской организации "Свобода" Любомир Мельничук заявил, что юристы партии обратятся в суд и докажут, что Батюк не писала этого сообщения о Гитлере.

Во время акции также собирались подписи за отставку директора школы, по приказу которого и уволили Батюк.

Сама Батюк заявила, что ее страницу взломали и написали от ее имени. Причем сделала она это вечером на той же странице, которую утром будто бы взломали.

Как заявила глава департамента образования Львовского горсовета Зоряна Довганик, сначала Батюк признала, что лично опубликовала это сообщение.

Ранее Батюк не скрывала своих симпатий к нацизму. Так, она публиковала цитаты Гитлера, восхваляла дивизию СС "Галичина", а в сети есть ее фото с учениками в нацистском приветствии. Депутат Рады Борислав Береза сыронизировал, что ранее ее страницу "ломали как минимум 5 раз".