Путин подписал указ о проведении Года театра в России в 2019 году

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года театра в 2019 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Правительству РФ в целях дальнейшего развития театрального искусства поручено до 1 июня 2018 г. образовать организационный комитет по проведению Года театра и утвердить его состав.

Кроме того, глава государства обязал кабмин разработать и утвердить план основных мероприятий в рамках Года театра.

"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации Года театра", - говорится также в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, ранее Путин в ходе встречи с главой Союза театральных деятелей России Александром Калягиным поддержал идею объявить 2019 год в России Годом театра.